Dramma nel tardo pomeriggio in un affittacamere della centralissima via Roma, a Cagliari: una donna delle pulizie è stata stroncata da un malore improvviso, con tutta probabilità un infarto, che non le ha lasciato scampo.

La vittima aveva 69 anni: era al lavoro, quando si è accasciata ed è rimasta a terra, senza vita.

Purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori del 118: quando sono arrivati nella palazzina con vista sul porto, per la donna non c’era più niente da fare.

In via Roma sono arrivati anche gli agenti delle Volanti della Questura: una volta constatato che si è trattato di un triste caso di morte naturale, hanno avviato le formalità per la restituzione del corpo ai familiari.

(Unioneonline/E.Fr.)

