Il Poetto si ferma per l’esibizione delle Frecce tricolori e i bagnanti dovranno rinunciare anche al rinfrescante bagno del pomeriggio: tra le 16 e le 19 di sabato e domenica lo specchio d’acqua interessato dal passaggio delle Frecce sarà off-limits.

Il provvedimento è stato adottato, per evidenti motivi di sicurezza, dalla Guardia costiera di Cagliari, che ha deciso che nella zona del “Poetto Air Show” sarà vietato:

• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;

• praticare la balneazione e comunque accedervi;

• effettuare attività di immersioni subacquee;

• svolgere attività di pesca;

• ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.

Una limitazione che non fa altro che alimentare la polemica in Consiglio comunale sulla manifestazione, già nel mirino dell’opposizione per l’elevato costo.

