Documenti falsi per ottenere il permesso di soggiorno.

Una donna cinese di 51 anni è stata arrestata a Cagliari dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, che hanno collaborato con i colleghi dell’Ufficio Immigrazione.

La donna, regolare sul territorio italiano, si è recata allo sportello degli uffici di via Venturi per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo (10 anni). Tra i requisiti necessari per l’ottenimento del permesso richiesto c’è la conoscenza della lingua italiana, ma la 51enne ha portato negli uffici un attestato falso.

Per questo è scattato l’arresto, convalidato nell’udienza per direttissima. Il permesso di soggiorno verrà ovviamente negato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata