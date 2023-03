Pesanti disagi e anche multe stamattina per gli studenti della facoltà di Scienze economiche dell'Università di Cagliari (in viale Fra Ignazio), per via dei lavori in corso nella zona di viale Buoncammino.

Sino a ieri si poteva attraversare in auto, stamattina la sorpresa: la strada chiusa ha costretto gli studenti e anche i docenti a un giro tortuoso per poter arrivare in facoltà.

E chi ha trovato un parcheggio di fortuna ma evidentemente in divieto, ha avuto la sgradita sorpresa di ritrovarsi la multa sul parabrezza. Disagi con beffa finale per tanti studenti che hanno partecipato della lezione prevista per le nove.

Come è noto in via Giussani sono iniziati oggi i lavori per la posa della nuova condotta idrica e la stessa strada è chiusa al traffico sino al 14 aprile per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza.

Ieri il comune di Cagliari ha emanato l’ordinanza. Così stamattina i pendolari e gli studenti della facoltà di viale Fra Ignazio si sono trovati in difficoltà, beccandosi pure la multa.

