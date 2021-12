Operazione di salvataggio al largo del porto di Cagliari.

La Guardia costiera ha infatti soccorso un diportista che era uscito in mare con la sua barca, restando però disorientato a un miglio dalla costa – in una zona tra l’altro pericolosa per il traffico in entrata e in uscita - a causa della fitta nebbia.

L’uomo ha così contattato il 1530 e la Capitaneria ha dato subito il via alle ricerche, inviando nella zona la motovedetta CP 320.

Alla fine il diportista è stato intercettato dalla motovedetta grazie al sistema

radar di bordo. Il malcapitato è stato così recuperato e ricondotto in porto sano e salvo.

Alla luce dell’accaduto, il Comando della Guardia Costiera di Cagliari raccomanda massima attenzione e prudenza durante la condotta delle unità e, in particolare, consiglia di evitare uscite in mare in caso di condizioni meteo o visibilità non ottimali controllando preventivamente le previsioni meteomarine.

