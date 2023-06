Deve passare una strada, la villetta abusiva è da abbattere. Era stato stabilito con un’ordinanza del Comune di Cagliari nel 2021. Ma la proprietaria non ha dato seguito al provvedimento e l’ha impugnato davanti al Capo dello Stato. In attesa del verdetto, il servizio Edilizia privata del Comune torna all’attacco e emette la sanzione: la mancata ottemperanza, è stabilito in una determinazione del dirigente comunale Salvatore Farci, costa dai 2 mila ai 20 mila euro.

La vicenda è legata al piano di risanamento di Barracca Manna. Nella pianificazione è prevista la realizzazione di una strada che colleghi via Tamburino Sardo a via Stamira, passando per via Verga e via Colleoni. In mezzo, però, ci sono due giardini di ville (che saranno in parte espropriati) e un intero immobile: senza autorizzazioni sono stati realizzati un piano interrato, un altro di 106 metri quadri e uno ulteriore, mansardato. Oltre a un garage con tre vani. Nel 2011 è stata anche rigettata la richiesta di sanatoria. La proprietaria si è affidata al presidente della Repubblica. Il Comune tira dritto: ora stacca il verbale di sanzione, per poi passare alle ruspe. E realizzare l'arteria che snellirebbe il traffico di Pirri.

