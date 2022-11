Consiglieri comunali, assessori e dirigenti al capezzale del cimitero monumentale di Bonaria, a Cagliari. Si è svolto in mattinata il sopralluogo congiunto delle commissioni Lavori pubblici, Pubblica istruzione, Cultura e Verde pubblico al cimitero monumentale di Bonaria.

Un viaggio nel degrado da cui si dovrà partire per salvare lo storico camposanto . C’è in atto uno studio dei Lavori pubblici per valutare l’esatta entità delle emergenze e programmare le richieste di finanziamenti e gli interventi.

Intanto la Soprintendenza ha avviato il cantiere per salvare la cappella Devoto. Le statue presenti all’interno, tra cui quella del piccolo Efisino, la scultura diventata simbolo di Bonaria, saranno restaurate sul posto evitando pericolosi spostamenti.

La vera emergenza resta la presenza delle falde acquifere che stanno compromettendo seriamente il cimitero. Anche le cappelle acquisite dal Comune e restaurate (i lavori si sono conclusi un anno fa) sono di nuovo in precarie condizioni per via dell’umidità.

