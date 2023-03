Arriva mezzo milione dalla Regione per locali e attività coinvolti nella chiusura per il rischio crolli intorno a via Dettori, nel quartiere della Marina a Cagliari.

I soldi, su proposta dell’assessora al lavoro Ada Lai, passeranno dal Comune, che erogherà i contributi a coloro che hanno subito perdite a causa delle interdizioni al transito stradale e pedonale per motivi di sicurezza, a seguito del pericolo crolli e delle necessarie verifiche di stabilità degli edifici.

«La Regione ha mantenuto l’impegno assunto con la Legge finanziaria regionale», afferma Lai, «che ha stanziato mezzo milione di euro per le attività della “zona rossa” di via Dettori. Occorre sostenerle economicamente per scongiurare una crisi prolungata che potrebbe sfociare in una serie di chiusure definitive, con ricadute fortemente negative sul tessuto sociale e produttivo del quartiere Marina e dell’intera Città di Cagliari».

Sarà il Comune a definire i criteri e le modalità di attuazione della misura, dedicata a tutte le attività potenzialmente interessate.

(Unioneonline/E.Fr.)

