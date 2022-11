Utilizzata per trasportare sostanze stupefacenti a Cagliari e sequestrata al termine di un'operazione antidroga della Guardia di Finanza, la Samurai Jack, barca a vela da sedici metri, è stata consegnata all'associazione New SardiniaSail che porta avanti progetti di integrazione sociale per ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia.

La cerimonia si è svolta stamattina tra le banchine del reparto operativo artonavale della Guardia di Finanza di Cagliari al Porto Canale.

La barca è stata al centro di un'indagine delle Fiamme Gialle della Sardegna: al largo di Cagliari trasportava un quintale di marijuana.

Ora un'associazione sportiva, attiva da nove anni nel sociale, la userà per iniziative formative e progetti dedicati a ragazzi in carico al dipartimento della giustizia minorile e al servizio sociale per i minori di Cagliari. È stato il comandante regionale della Guardia di Finanza, Claudio Bolognese, a consegnare l'imbarcazione e le chiavi al responsabile della New SardiniaSail, Simone Camba. L'associazione in questi anni si è occupata di circa 500 ragazzi, inseriti in progetti e corsi per il loro reintegro nella società.

