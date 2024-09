Un crollo avvenuto all’inizio della mattinata ha portato alla chiusura al traffico di via Fiume a Cagliari: è la strada che, proseguendo da via Porcell, collega l’incrocio con via dei Genovesi a Buoncammino.

Alcune grosse pietre si sono staccate dalla parete finendo in strada. Per fortuna non ci sono stati danni né feriti.

La strada chiusa

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale per le prime operazioni di messa in sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico, con le inevitabili conseguenze negative sulla viabilità. Il Comune avvierà ora i lavori per poter poi riaprire la strada quando non ci saranno poi pericoli.

