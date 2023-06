Più voli, più passeggeri e, di conseguenza, molto più caos con l’arrivo dell’estate per la viabilità all’interno – e a ridosso – dell’aeroporto di Elmas. I posti auto non bastano, e sono a pagamento dopo i primi 10 o 20 minuti (a seconda delle zone). Così numerosi utenti lasciano i veicoli in sosta ai bordi della rotatoria all’ingresso o delle strade limitrofe, creando pericoli per chi transita e per i pedoni.

La Sogaer ha deciso di correre ai ripari: a breve saranno messi a disposizione, a titolo gratuito per le prime due ore, gli stalli dell’ex parcheggio Italia. Si attendono le autorizzazioni degli enti di controllo. Ma nelle intenzioni della società di gestione dell’aeroporto, che sull’operazione non guadagnerà un centesimo, il via libera dovrebbe arrivare entro i primi di luglio: si parla di circa 150 stalli nella zona sud dell’aerostazione, raggiungibili percorrendo via dei Trasvolatori.

Due ore, secondo le valutazioni svolta dai tecnici dello scalo, sono un buon margine per accompagnare a prendere qualcuno che deve viaggiare o arriva a Cagliari, vedere una mostra o seguire la presentazione di un libro oppure compare nei vari negozi.

La società di gestione ha ricevuto quell’area a seguito di un esproprio, che era finalizzato alla realizzazione della torre di controllo. Ma i piani sono cambiati e l’infrastruttura, quando sarà, verrà realizzata in un altro spazio.

Intanto, dalla Sogaer chiedono che chiunque debba partire si presenti all’aeroporto almeno due ore prime del volo, per evitare intasamenti ai varchi dei controlli.

