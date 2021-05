All'ospedale Marino di Cagliari è iniziata la consegna delle dosi di vaccino destinati alle somministrazioni da parte dei 200 medici di di famiglia che hanno aderito alla campagna anti-Covid della Regione e che andranno ad affiancare i 265 vaccinatori Ats.

Percepiranno 3,60 euro per le anamnesi, che diventano 6,40 comprendendo l'inoculazione, per un totale di 18 euro se accetteranno di somministrare le dosi a domicilio. Per la Regione il supporto dei medici di base è fondamentale per l'accelerazione della lotta al Covid considerando che i vaccinatori dell'Ats sono solo 265 (compresi una ventina di medici militari).

