Con il nuovo cantiere tra viale Trieste e il primo tratto di via Roma a Cagliari, la viabilità della zona è cambiata non solo per gli automobilisti, ma anche per i passeggeri dei trasporti pubblici: i percorsi di alcune linee del Ctm hanno subito dei cambiamenti.

Le linee 1, 5, 5ZE e 9 hanno ripreso i loro tragitti ordinari, passando nuovamente per via Maddalena, nella sola direzione da via Roma verso viale Trieste.

In particolare i bus delle linee 1 e 5, rispettivamente in direzione Brotzu e Cinquini, giunti in via Roma, svoltano in via Maddalena e proseguono in viale Trieste per poi riprendere l'itinerario regolare.

Le linee 5, 5ZE, 5/11, 5S (direzione Vergine di Lluc), e le linee 9, 9/ e supplementi scolastici (direzione via Roma), all’incrocio tra viale Trieste e via Pola, girano in via Pola, via Mameli, Largo Carlo Felice, fino a via Roma dove tornano all'itinerario abituale.

Inoltre sono state ripristinate le due vecchie fermate di viale Trieste, la prima di fronte alla parrocchia Nostra Signora del Carmine e la seconda all'altezza del civico 57. È stata invece soppressa la fermata di via Roma, lato civico 279.

