Una lite, per motivi ancora da chiarire, è finita con una coltellata: un 54enne sardo è stato ferito al volto, in modo lieve, mentre i due aggressori, anche loro cagliaritani, sono stati subito rintracciati dagli agenti e accompagnati in Questura.

L'episodio è avvenuto in serata, in piazza Matteotti a Cagliari. I primi ad arrivare sono stati i poliziotti delle volanti che hanno trovato il ferito sul posto: aveva un taglio su una guancia. Alla fine è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso del Policlinico. Le indagini, in stretta collaborazione con gli investigatori della Mobile, hanno permesso di risalire ai responsabili dell'aggressione. I due uomini sono stati così portati negli uffici della Questura per le valutazioni del caso.

