Tre cittadini premiati per atti di coraggio e senso civico. Con questa cerimonia il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, con il presidente Marco Benucci hanno aperto il Consiglio comunale di questo pomeriggio.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a Roberto Mamia, intervenuto prontamente mentre si propagava un incendio all'ingresso della moschea di via Del Collegio. «Il suo gesto è stato un esempio di coraggio, prontezza e generosità».

Altri due cittadini, Sebastiano Curreli e Sergio Palmas, sono stati premiati per aver aiutato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in un appartamento di via Canelles. «Entrambi si sono attivati subito per soccorrere le persone presenti, dimostrando responsabilità e attenzione verso gli altri».

Le pergamene consegnate a Palazzo Bacaredda, sono un segno di stima e gratitudine del Comune per comportamenti, che rappresentano un esempio concreto di solidarietà e impegno verso la comunità. Perchè, «episodi di incendio diversi tra loro, ma accomunati dai gravi danni, che avrebbero potuto causare a persone e abitazioni», ha sottolineato il sindaco, invitando la comunità a fare fronte comune contro il fenomeno degli incendi, che soprattutto durante la stagione estiva, colpisce la Sardegna e lascia spesso segni profondi sul territorio.

(Unioneonline/A.D)

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