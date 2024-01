Un altro incidente a Cagliari, un ciclista investito, e la Fiab Cagliari, associazione ciclo-ambientalista di cui fa parte lo sportivo rimasto ferito, lancia l’appello: «Serve il piano di sicurezza stradale di Cagliari».

L’incidente si è verificato sul Ponte Vittorio, nel punto in cui le autovetture si immettono dall'Asse Mediano, rende noto l'associazione, postando la foto della «bicicletta del nostro socio Enzo Caboni».

«Enzo – scrivono – è vivo per miracolo, ricoverato al Policlinico Universitario di Monserrato con diverse fratture scomposte alle costole. L'automobilista che lo ha investito si è preso tutte le responsabilità dell'incidente, anche a seguito dei rilievi effettuati».

«Lo abbiamo sempre detto e ribadito a più riprese – continuano, ricordando la tragedia di via Peretti – Cagliari è una città che continua a presentare, in tantissime strade, delle criticità gigantesche: sezione stradale esageratamente ampia, scarsa luminosità, segnaletica orizzontale e verticale completamente assente, sistemi di rallentamento della velocità ancora troppo rari. Le strade sono sempre le stesse: via Peretti, Viale Colombo, viale Poetto. Strade che necessitano di essere messe in sicurezza non domani ma oggi».

«Non è possibile continuare, ogni volta, a leggere le dichiarazioni dei nostri rappresentanti politici che versano lacrime di coccodrillo, annunciando azioni immediate che poi vengono attuate solo dopo anni, dopo che la tempesta va a scemare – è la conclusione -. Serve un piano integrato di messa in sicurezza delle strade cittadine. Basta interventi spot sparpagliati e disomogenei. Serve il piano di sicurezza stradale di Cagliari. Noi, come associazione che da oltre vent'anni lavora in questo settore, abbiamo già presentato e continueremo a presentare quelle che sono le nostre priorità da portare avanti e continuiamo ad essere a disposizione delle istituzioni per lavorarci in maniera efficace».

Proprio oggi i genitori degli alunni del liceo Euclide al Comune di Cagliari, dopo l’incidente costato la vita a Xuanming Guan, il 16enne cinese investito e ucciso da un’auto mentre attraversava sulle strisce, hanno chiesto semafori e dissuasori nel tratto cagliaritano di via Peretti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata