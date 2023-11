Passeggiata di legno di Su Siccu chiusa per 133 giorni. Dureranno quattro mesi, secondo il cartello piazzato all’inizio del cantiere, i lavori per la messa in sicurezza del pontile sul mare del porto di Cagliari a ridosso della Marina, dell’ammiragliato e del liceo Alberti.

L’accesso è stato interdetto nelle scorse ore e per tutto l’inverno non sarà possibile passeggiare sull’acqua.

Sono stati troppi, troppo frequenti e alla fine antieconomici i continui interventi di rattoppo su quella struttura che collega il molo Ichnusa alla pineta di Bonaria.

«Negli ultimi anni si è reso necessario intervenire con frequenza e in emergenza», era la spiegazione dell’Authority, «per la manutenzione del piano di calpestio della passeggiata (realizzata oramai da una decina d’anni), al fine di garantirne la fruizione cittadina in condizione di sicurezza», ma «i costanti interventi stanno diventando nel tempo antieconomici» (QUI I DETTAGLI).

L’intervento, affidato alla EdilTekna di Fonni, costerà 1,7 milioni di euro.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata