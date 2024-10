Bandiere arcobaleno e della Sardegna con i quattro mori questa mattina al porto di Cagliari per dire "No alla guerra".

Movimenti, associazioni e sigle sindacali hanno aderito alla mobilitazione nazionale che si svolge anche a Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza Vittime Moby Prince aderendo all’iniziativa promossa da Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci e Coalizione Assisi Pace Giusta.

Dal sit-in alla darsena del porto è partito un invito a cessare il fuoco a Gaza e in tutto il Medioriente, così come in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo.

In piazza anche i gruppi che si oppongono alle esercitazioni militari nell’Isola: «Vogliamo esprimere in modo chiaro l'opposizione alla guerra e al linguaggio della forza, rispondendo all'appello nazionale delle reti pacifiste - afferma il segretario regionale della Cgil, Fausto Durante -. Il nostro è un appello per la riconversione dell'economia di guerra in economia civile e di pace».

