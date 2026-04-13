Cagliari celebra una nuova centenaria, festa per Raffaelina BelfioriLa donna ha ricevuto i saluti del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci
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Cagliari festeggia una nuova centenaria. Si tratta di Raffaelina Aurora Belfiori che per l’occasione ha ricevuto i saluti del Comune con una cerimonia semplice ma significativa.
Il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, ha fatto visita alla neocentenaria consegnandole una medaglia e una pergamena ricordo, a nome del sindaco Massimo Zedda e dell’intera città.
Nata a Marsiglia l’11 aprile 1926, Raffaelina Aurora Belfiori ha costruito nel tempo una famiglia numerosa e unita. Sposata con Giuseppe, oggi scomparso, è madre di Salvatore, Rosaria e Luigi. Attorno a lei si stringono anche i quattro nipoti, Anna, Daniele, Giuseppe e Natasha, e i pronipoti Elisa, Massimiliano, Marta e Davide. Ha lavorato alla Regione e alla Corte dei Conti ma è durante gli anni più duri della Seconda guerra mondiale che emerge uno degli aspetti più luminosi del suo carattere, distribuendo pane a chi ne aveva bisogno. Un gesto concreto, che restituisce il senso della sua generosità.
«Celebrare i cento anni della signora Belfiori significa rendere omaggio a una donna e la sua storia che parla di solidarietà, dignità e senso della comunità», ha commentato Benucci. “Il suo esempio, soprattutto nei momenti più difficili della nostra storia, ci ricorda quanto siano importanti i piccoli gesti di aiuto reciproco».
(Unioneonline)