Un’esplosione di bellezza, eleganza e passione per il mondo canino sta invadendo la Fiera di viale Diaz. Oltre 1.300 esemplari, appartenenti a circa 160 razze diverse, sono i protagonisti del Dog Show in corso alla Fiera di Cagliari, una delle più prestigiose esposizioni canine a livello regionale e nazionale.

L’evento, organizzato dal Gruppo Cinofilo Cagliaritano, dal Gruppo Cinofilo Nuorese sotto l’egida dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e con il supporto del Comune di Cagliari, è una vera e propria celebrazione della cinofilia.

Gli appassionati possono ammirare cani di ogni taglia e carattere, dai maestosi Alani ai piccoli e vivaci Chihuahua, in una competizione che premia bellezza, standard di razza e portamento.

L’esposizione, in corso oggi, è un’occasione unica non solo per gli allevatori e gli esperti del settore, ma anche per il grande pubblico, che riesce così a immergersi in un universo fatto di passione e dedizione.

© Riproduzione riservata