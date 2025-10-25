Viaggiavano su un monopattino elettrico quando quella alla guida ha perso il controllo e sono cadute rovinosamente a terra.

Nell’incidente avvenuto questa sera intorno alle 18 in via Poerio, a Pirri, sono rimaste ferite due minorenni. In un primo momento le loro condizioni sono apparse gravi, tanto i soccorritori arrivati sul posto hanno comunicato due codici rossi alla centrale operativa. Hanno riportato dei traumi alla testa e al volto. Ma dopo le prime cure il colore della gravità è stato riportato sul giallo.

Stando alle prime informazioni solo una delle due indossava il casco. Ad avere la peggio infatti è stata l’altra. Non è ancora chiaro in quale senso viaggiassero: la direzione obbligatoria di via Poerio è in salita e, se stavano rispettando il codice della strada, questo potrebbe aver ridotto le conseguenze dell’impatto.

