Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Cagliari, in via dei Salinieri. Un operaio, per cause ancora da accertare, mentre era impegnato in una manutenzione è caduto nel vano di un ascensore facendo un volo di circa tre metri.

I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi: l’operaio, di 35 anni, ha riportato varie fratture e lesioni al bacino e alla colonna, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il trentacinquenne – del quale ancora non si conoscono le generalità – è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Brotzu in codice rosso.

(Unioneonline/r.sp.)

