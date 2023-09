Allarme questa mattina in viale San Vincenzo, a Cagliari, per il ritrovamento di una bomba.

La scoperta è stata fatta da alcuni operai impegnati nelle operazioni di manutenzione del verde pubblico nell’area che ospita gli uffici dell’assessorato alla Pubblica istruzione.

L’edificio è stato evacuato per precauzione mentre ai residenti dei palazzi di fronte agli uffici dell’assessorato all'Istruzione è stato raccomandato di non stare alle finestre.

Chiuso per ore anche viale San Vincenzo, da via la Vega a piazza d'Armi. Alle 17 la strada è stata riaperta, al termine delle operazioni di rimozione dell’ordigno, eseguite dai militari del 5° reggimento genio guastatori della Brigata “Sassari”. La bomba – di 260 millimetri, di fabbricazione italiana, ancora pericolosa – è stata rimossa e trasferita nella zona del Simbirizzi, per il brillamento in sicurezza.

Enrico Fresu

