Sono oltre 14.600 gli articoli contraffatti sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari. Nelle attività delle Fiamme gialle, un incremento della propria presenza sul territorio in particolare nei luoghi del centro città.

Numerosi i controlli con due particolari irregolarità rilevate.

Nel primo intervento in un piccolo emporio, i militari hanno messo sotto sequestro 1.834 prodotti, tra cui 1.450 mascherine chirurgiche con marcatura CE non conforme, 128 capi d’abbigliamento e 256 calzature contraffatte.

ll titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato a piede libero alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

In un secondo intervento, inoltre, i Baschi Verdi hanno avvicinato in Via Malta un cittadino senegalese che camminava con uno zaino voluminoso e in mano teneva una busta di plastica. Nell’immediato sono state sequestrate 101 scarpe palesemente contraffatte e riconducibili a note case di moda. Perquisita la sua abitazione, sono stati ritrovati altri 12.724 articoli tra cui scarpe, borse, jeans, etichette e vari accessori e articoli di abbigliamento dei più noti brand, oltre a capi “neutri” pronti per l’apposizione degli adesivi contraffatti.

L’uomo, che ha un regolare permesso di soggiorno, è stato segnalato alla Procura per ricettazione e possesso di prodotti con marchi contraffatti.

