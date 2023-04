Misurazioni dal mattino, metro alla mano, per verificare lo spazio occupato e le concessioni. Blitz della Polizia Locale di Cagliari al Poetto, dove stazionano otto camion bar.

Dopo la riunione del pomeriggio di ieri, tra venditori ambulanti e Comune, proseguono i controlli e scattano ancora le sanzioni: in un caso, ad uno dei "paninari" più noti, verbale per sei metri quadri di occupazione abusiva, da 26 a 32.

Ma il caso del giorno sembra legato a chi ha effettuato il subentro nella concessione, che ancora non ha concluso il "passaggio di consegne" e non la ha ancora a proprio nome: «Quando era stata fatta la richiesta», spiega il presidente di Ambulantando Mauro Zedda, «è stato detto che tutto sarebbe stato messo in ordine con lo spostamento nella via qui a fianco: stavano aspettando questo per dare direttamente l'area a chi ha fatto il subingresso. E ora stanno dicendo a qualcuno di chiudere, altri stanno aspettando commercialisti o chi per loro per spiegare la situazione. Un pasticcio burocratico, ma le conseguenze le subisce sempre il più piccolo. I nostri colleghi si ritroveranno in mezzo alla strada senza nessuna colpa».

