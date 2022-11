Piangeva disperato all’interno di un’auto chiusa a chiave. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri.

L’episodio è avvenuto ieri a Cagliari e si è concluso con una denuncia a carico dei genitori del bambino, di tre anni e mezzo.

Il piccolo era stato lasciato in macchina nel parcheggio dietro “Risparmio Casa” di viale Monastir: era in lacrime e spaventato. Diverse persone si sono fermate per capire come aiutarlo ma non potendo far nulla hanno avvisato i militari. Arrivata sul posto una pattuglia del Radiomobile, è stato accertato che il bimbo fosse chiuso nell’abitacolo e pochi minuti dopo sono sopraggiunti la madre e il padre. Entrambi, 39enni pakistani, hanno fornito giustificazioni poco plausibili sulla propria assenza e non coincidenti con le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto. Non era vero, insomma, che si fossero allontanati solo per qualche istante, come hanno riferito.

Per loro una denuncia in stato di libertà per abbandono di persone minori o incapaci.

