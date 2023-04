Negli anni scorsi la grande festa al Bastione di Cagliari, tra musica e divertimento a cielo aperto. Ma quest’anno il Castello Village Festival del primo maggio non ci sarà. O perlomeno dovrà cambiare sede, visto che l’area che l’ha ospitato anche nel 2022 è stata dichiarata «non adeguata ad accogliere l’evento».

Lo fanno sapere gli organizzatori della manifestazione, giunta alla quarta edizione, tramite un post polemico sulla pagina Facebook. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale, giudicata in qualche modo incoerente dai ragazzi del Castello Village: la motivazione infatti, dicono, arriva «nonostante il Festival si sia sempre svolto con le stesse modalità, sulla piazza più bella di Cagliari, oramai abbandonata a se stessa».

Nel post si parla di settimane di mediazione e tentativi, che però non hanno portato al risultato atteso: «Lo scopo del progetto», spiegano, «era l’ambizione di rendere la nostra città ancor più indimenticabile, sia per i cittadini che per i turisti. La volontà di dar vita ad un festival che potesse abbracciare tutte le età e dare lavoro a tante persone».

In chiusura del post, non manca la stoccata a chi ha preso la decisione: «Un’amministrazione a sedicente vocazione turistica e ricettiva», si legge, «che sbatte la porta in faccia ad un bene comune, ai giovani, ai cittadini, alla città stessa».

