Grave incidente questa mattina alle porte di Cagliari, ferite madre e figlia di 11 anni che era con lei a bordo dell’auto.

È successo poco prima delle 10 sul raccordo della Statale 195.

L’auto, appena imboccata l’immissione dal centro commerciale di Santa Gilla in direzione ponte della Scafa, ha improvvisamente virato a sinistra andando a schiantarsi contro lo spartitraffico centrale.

La bambina è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, entrambe sono state subito soccorse da automobilisti di passaggio che hanno allertato il 118. La madre che era alla guida ha riportato diversi traumi, per la figlia possibili fratture alle gambe, si attende il referto dei medici per stabilire con certezza la gravità delle ferite riportate. Entrambe per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

Da accertare le cause dell’incidente.

(Unioneonline/L)

