Incidente stradale nel pomeriggio sull’Asse Mediano a Cagliari.

Coinvolte due macchine, una delle quali si è ribaltata. I feriti sono stati trasportati, uno in codice verde l'altro in codice giallo, al Santissima Trinità.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro.

(Unioneonline/D)

