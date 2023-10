Sono una coppia di turisti ucraini e un cagliaritano i feriti nel frontale avvenuto nel primo pomeriggio in viale Ferrara, a Cagliari, nel curvone a ridosso dello svincolo per Sant’Elia.

Dopo i primi rilievi, sull’incidente emergono ulteriori particolari. A imboccare contromano la strada a quattro corsie sarebbe stata l’auto sulla quale viaggiava la coppia di stranieri: sono rimasti entrambi feriti. La più grave, ma non in condizioni preoccupanti, è la giovane, che ha riportato fratture e contusioni varie. Lievi escoriazioni per l’uomo alla guida dell’altro veicolo coinvolto.

Nelle fasi concitate dei soccorsi, si è manifestata anche la presenza di uno sciacallo: un giovane ha preso la borsetta della ragazza ferita e ha provato a scappare. Ma è stato rincorso da uno dei testimoni dello schianto, che lo ha bloccato e gli ha “spiegato” che il suo era un atto spregevole.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno anche gestito la viabilità: inevitabili le ripercussioni sul traffico.

