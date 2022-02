Singolare incidente stradale nella notte alla rotonda della via Marconi, direzione Monserrato e Quartu in territorio di Cagliari: un'auto è finita contro il muro in cemento col conducente che ha riportato lesioni non gravi.

Non si esclude che il conducente sia stato tradito da un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso il mezzo.

Nell'incidente non sono state coinvolte altre auto.

