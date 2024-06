Sabato 29 giugno torna a Cagliari il Sardegna Pride. Confermato il percorso dello scorso anno, con partenza dal Parco della Musica.

Il corteo con carri, musica e balli attraverserà poi le vie principali della città per concludersi con un grande evento di chiusura ancora al Parco della Musica con gli attivisti, le associazioni, le istituzioni, le performance di artisti, i partecipanti alla parata.

Ecco allora, di seguito, le indicazioni da osservare (comprese le corsie bus e le piste ciclabili) per chi nella giornata di sabato dovrà muoversi con l’auto nel capoluogo sardo.

Divieto di sosta (con rimozione forzata) è previsto dalla mezzanotte di venerdì 28 con divieto di transito dalle 8 di sabato 29 giugno e sino al completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo, in via Giudice Torbeno (dalla intersezione con via Dei Giudicati alla intersezione con via Cao Di San Marco) e in via Cao Di San Marco (dalla intersezione con via Giudice Torbeno alla intersezione con via Baccaredda).

E ancora divieto di transito dalle 8 di sabato 29 giugno e sino a completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo nella via San Vetrano e nella via Giudicessa Vera.

Divieto di transito dalle 14 di sabato 29 giugno e sino a completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo in via Bacaredda (da via Dei Giudicati a via Cao Di San Marco) e in via Romagna (bretella di svolta nella via Bacaredda).

Divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 8 di sabato 29 giugno e divieto di transito dalle ore 17 e sino al completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo nelle vie:

Bacaredda (da via Cao di San Marco a via Manzoni)

Manzoni (ambo i lati)

Paoli

piazza Garibaldi (compresi parcheggio taxi fronte civico n. 12 e parcheggi fronte civico n. 23 area ex distributore)

Sonnino (da piazza Garibaldi a via Logudoro)

San Gregorio Magno

Logudoro (ambo i lati)

Dante (da via De Gioannis a piazza Giovanni XXIII)

Divieto di sosta (con rimozione forzata), dalla mezzanotte di venerdì 28 alle ore 24 di sabato 29 giugno in via Santa Alenixedda (ambo i lati dal civico n. 125 alla intersezione con la via Cao Di San Marco), in via Cao Di San Marco (ambo i lati dalla via Santa Alenixedda alla via Dante) e in piazza Giovanni (ambo i lati dalla Via Dante alla via Don Macchioni).

Divieto di transito dalle 17 di sabato 29 giugno e sino a completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo nelle vie:

vico XII San Giovanni;

Sant’Alenixedda

Cocco Ortu

San Rocco

piazza San Rocco

Ozieri (da via Macomer a piazza San Rocco)

Monti

Leopardi (da via Carducci a via Manzoni)

Alfieri (da via Tiziano a via Manzoni)

piazza San Benedetto

San Benedetto (direzione piazza San Benedetto, da via Petrarca/Pergolesi a piazza San Benedetto)

Tola (da via Satta a via Paoli)

Settembrini

Bacaredda (da via Manzoni a piazza Garibaldi)

Alghero (da via Satta a via Sonnino)

Alghero (da via Einaudi a via Sonnino)

Einaudi (da via Oristano a via Alghero)

Abba

Iglesias/piazza Gramsci (da via Oristano a via Sonnino)

Deledda (da via Satta a via Sonnino)

San Lucifero (da via Sant’Eusebio a via Sonnino)

Carbonia (da via Lanusei a via Sonnino)

via Olbia

Nuoro (da piazza Ichnusa a via Logudoro)

viale Cimitero (da viale Bonaria a via De Gioannis)

Dante (direzione viale Cimitero da piazza Repubblica a via Logudoro)

De Gioannis (direzione via Dante: da via Gianturco a via Dante)

piazza Repubblica

Deledda (da via Sant’Eusebio/Lo Frasso a via Dante)

Farina (da via Alagon a via Dante)

Donizetti (direzione via Dante: da via Puccini a via Dante)

San Benedetto (direzione piazza San Benedetto da via Pergolesi)

Cherubini

Cino Da Pistoia (direzione via Dante)

Tiziano (da via Pacinotti a via Dante)

Petrarca (da via Cavalcanti/Pascoli a via Dante)

Cocco Ortu (dalla via Pacinotti con direzione via Dante)

Ferracciu (da via Foscolo a via Dante)

Salaris (da via Foscolo a via Dante)

Todde (da piazza Michelangelo a via Dante)

Don Macchioni (da via Salvemini/piazza San Giovanni XXIII a via Cao San Marco)

Direzioni obbligatorie, dalle 14 di sabato 29 giugno e sino a completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo, in via Romagna (direzione via Bacaredda, obbligo di svolta a sinistra in via Francesco Ciusa).

Direzioni obbligatorie, dalle 17 di sabato 29 giugno e sino a completo disimpegno della strada da parte dei partecipanti al corteo, in via Marche (obbligo svolta in via San Giovanni), in via Verdi (obbligo svolta a destra in via San Benedetto), in via Tola (obbligo svolta a sinistra in via Satta), in via Carrara (obbligo svolta a sinistra in via De Gioannis), e ancora via Sant’Eusebio (obbligo direzione diritto in via Lo Frasso), via Tuveri (obbligo svolta a sinistra in piazza Repubblica/Pessina), via Cherubini (obbligo svolta a destra in via Donizzetti), via Foscolo (obbligo svolta a sinistra in via Cocco Ortu), via Cino Da Pistoia (direzione obbligatoria da via Dante a via Petrarca).

Prevista lungo il percorso la presenza di addetti pronti a dare informazioni agli utenti circa il passaggio dei manifestanti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata