Classi fuori dall’istituto Giua anche oggi: «Non ci sentiamo sicuri, topi ed escrementi ci sono, li abbiamo visti». Non fanno alcun passo indietro i ragazzi e le ragazze dell’istituto tecnico alle porte di Pirri che da qualche giorno hanno messo in atto una protesta dopo che in un locale dell’edificio è stato trovato un topo. Subito rimosso dalla Pro Service, la ditta incaricata dalla Città Metropolitana per la manutenzione delle scuole cittadine, che da giovedì sta ben monitorando la situazione.

Per gli studenti la struttura non è nelle condizioni di ospitare lezioni: «Siamo stanchi di dovere frequentare la scuola in un posto trascurato e lasciato a se stesso. Le nostre segnalazioni vengono ignorate e le risposte che ci vengono date sono insufficienti e non ci lasciano sereni».

Domani la scuola resterà chiusa per l’interruzione dell’energia elettrica e gli studenti stanno valutando di organizzare un sit in davanti alla Città Metropolitana.

Per la preside, Romina Lai, invece, si tratta di uno sciopero che non ha alcun motivo di esistere. «Pur di non entrare a scuola si fa di tutto, anche noi siamo stati giovani e capiamo la voglia di godersi le belle giornate – afferma Lai -. Oggi la squadra della Pro Service sta facendo le dovute verifiche, ma non sono stati trovati né topi né escrementi, però per una maggiore tranquillità di tutti ha deciso di chiudere la scuola per una settimana e fare la derattizzazione. Quello che io non apprezzo è la mancanza di onestà intellettuale: il personale c’è, l’acqua è potabile e la struttura non è decadente. È una scuola ben gestita, cresciuta negli anni e rispetto ad altre scuole di Cagliari siamo in controtendenza».

Paolo Pirino, dirigente della Pro Service, conferma che la derattizzazione è ancora in atto: «Per eccesso di zelo chiudiamo la scuola per una settimana, ma a oggi non ci sono ragioni tecnico scientifiche che l’avrebbero imposto. È una fobia, se così la possiamo chiamare, che si è creata tra il personale scolastico, i ragazzi e le loro famiglie».

