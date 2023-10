Allarme bomba questa mattina nel palazzo di giustizia di Cagliari.

Intorno alle 11 è arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno all’interno del tribunale. Immediate le procedure di sgombero dell'edificio, con l’interruzione di tutte le udienze in corso.

Anche se si presume che possa trattarsi di un tentativo di far slittare qualche processo “non gradito” a qualcuno dei coinvolti, è stato necessario far intervenire gli artificieri che hanno iniziato subito a setacciare stanze e corridoi con i cani, alla ricerca di eventuali esplosivi.

Dipendenti, avvocati e utenti sono all’esterno in piazza Repubblica in attesa del via libera per il rientro.

