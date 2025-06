Vendita e mostra di prodotti vintage, vinili, prodotti fatti a mano, intrattenimento, musica dal vivo, mostra moto e vespe d'epoca, laboratori di restauro, sfilate di moda, modellismo. È l'edizione di fine primavera del mercatino del vintage in programma alla Fiera sabato e domenica.

Cento gli espositori: sui banchetti prodotti dell'antiquariato, oggetti della memoria, musica su dischi 33 giri e 45, fumetti. E un'opportunità per chi non fosse già contagiato dalla passione del vintage di immergersi in un mondo del tutto nuovo e pieno di curiosità.

Pezzi da collezionismo con dischi, orologi, giocattoli antichi, profumi. Ma anche piccole aziende artigiane e designer che mettono in vendita le loro creazioni frutto di rielaborazione partendo da materiali datati o dismessi, tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc.

«Il concetto di vintage - spiegano gli organizzatori nel sito della manifestazione - va oltre il semplice concetto di oggetti antichi o usati, poiché implica una sorta di fascino intrinseco, unicità e autenticità che riflettono il periodo di produzione e l'epoca a cui appartengono. Gli articoli vintage hanno la capacità di trasportarci indietro nel tempo, offrendo una connessione tangibile con la storia e il modo di vivere di un'epoca passata».

Nel programma eventi di ballo, musica e divertimento, workshop gratuiti del vintage, area food, lezioni gratuite di manutenzione su Vespe d'epoca. E ancora suoni da e per il cinema, lezione gratuita di burlesque e aperifunk rigorosamente con i vinili. Quindi talk show sulla moda circolare, sui dischi, su modernariato e moda vintage, su videogames e retrogaming.

