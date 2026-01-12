Il corpo senza vita di un algerino di 35 anni è stato trovato questo pomeriggio all’interno di un edificio abbandonato, di proprietà della Regione, in via Riva di Ponente. Uno stabile usato in passato come rifugio da sbandati, stranieri e senzatetto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Stampace, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari: i militari sono stati allertati dal fratello del trentacinquenne, che lo aveva trovato morto su un giaciglio di fortuna.

Da un primo sopralluogo, svolto con personale sanitario intervenuto per le prime verifiche, non sono emersi evidenti segni di violenza sul corpo né elementi tali da far ipotizzare, al momento, il coinvolgimento di altre persone nella morte dell’uomo.

Su disposizione della Procura la salma è stata portata al Brotzu, dove verrà eseguita l’autopsia, per accertare con precisione le cause del decesso. Parallelamente i carabinieri stanno proseguendo gli ulteriori accertamenti per ricostruire il contesto e le circostanze della morte.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata