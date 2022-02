Raffica di controlli della Polizia di Cagliari per contrastare la malamovida, in ossequio al giro di vite concordato durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Gli agenti hanno eseguito accertamenti in alcuni esercizi del quartiere Marina e al termine delle verifiche sono scattate le denunce per i titolari di due locali, “rei” di aver somministrato bevande alcoliche a 9 minorenni, otto dei quali sedicenni.

I giovani sono stati poi riaffidati ai loro genitori.

“L'attività – spiega una nota della Questura – è stata accompagnata da un rafforzamento dei servizi del controllo del territorio ai fini preventivi vista la presenza di migliaia di giovani presenti nelle vie del centro cittadino nelle ore serali e notturne.

Tali controlli saranno attuati anche nelle prossime settimane al fine di prevenire, anche con attività sanzionatoria, comportamenti che possono sfociare nell'illegalità”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata