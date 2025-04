Un solo medico competente per gli ospedali San Michele e Businco del Brotzu, a fronte di circa 4.000 dipendenti. È quanto avviene da martedì 1 aprile, con la fine del servizio da parte del medico competente titolare della Ssd Medicina. «Una situazione critica», la denuncia da parte di Usb Sanità. «Questa carenza è allarmante, poiché il medico competente ha il compito di garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, effettuare i sopralluoghi, gestire la valutazione dei rischi e contribuire al monitoraggio delle condizioni di lavoro. L'articolo 18 del D.Lgs 81/08 sottolinea come sia cruciale avere un numero adeguato di medici competenti in grado di soddisfare le esigenze di una platea di lavoratori così ampia».

Il sindacato, nella nota a firma Gianfranco Angioni, ricorda come la sorveglianza sanitaria sia «un elemento indispensabile per prevenire e tutelare la salute dei dipendenti. Fra i compiti del medico competente si ricordano effettuare sopralluoghi, valutare i documenti relativi ai rischi professionali, e fornire consulenze qualificate». Il rischio evidenziato, in caso di mancanza di un numero adeguato di medici competenti, «è quello di compromettere la salute di lavoratori e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione, necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro, con conseguenze sia per i lavoratori che per l'Arnas Brotzu nel suo complesso».

A seguito di questa situazione, Usb Sanità chiede un intervento immediato dei vertici del Brotzu per ripristinare il numero adeguato. «Non si può nemmeno pensare di ritenere sufficiente un solo medico competente, che sicuramente non potrà avere responsabilità per qualsiasi pregiudizio arrecato a chicchessia, data la vastità del personale coinvolto. Ignorare tale richiesta porterà a conseguenze disastrose, sia in termini di salute dei lavoratori che di immagine dell'Arnas Brotzu».

In mancanza di un intervento rapido per l'assunzione di nuovi medici competenti, il sindacato preannuncia la possibilità di avviare azioni di protesta.

