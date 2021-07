Momenti concitati a Cagliari, in piazza Garibaldi, dove una ventina di giovani hanno assaltato e danneggiato il gazebo della Lega, spintonando anche i militanti che stavano raccogliendo firme per la riforma della giustizia.

L'episodio è avvenuto attorno alle 20. Poco prima lo stesso gazebo era stato visitato dal viceministro dei Trasporti Morelli, esponente del partito di Salvini, in visita nel capoluogo.

Da quanto si apprende, il gruppo di aggressori ha preso a calci sedie e tavolini, per poi dileguarsi.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia, quelli della Digos e i carabinieri della Compagnia di Cagliari.

Al vaglio delle forze dell’ordine, che cercano di rintracciare i responsabili, ci sono ora filmati delle telecamere e testimonianze dei presenti al fatto.

Duro il commento all’episodio di Eugenio Zoffili, coordinatore leghista nell’Isola: "Sono in contatto con le forze dell'ordine alle quali auguro buon lavoro, ovvero di mettere al più presto le manette agli anarchici delinquenti dei centri sociali che hanno distrutto il nostro gazebo della raccolta firme per i referendum sulla giustizia e aggredito i nostri attivisti questa sera in piazza Garibaldi a Cagliari, a margine della visita del Vice Ministro Alessandro Morelli”.

“Questi criminali – aggiunge Zoffili – non meritano di tornare nelle proprie abitazioni ma di passare la notte in cella e di pagare per quanto di grave hanno fatto. Un abbraccio di cuore ai nostri attivisti e ai cagliaritani aggrediti da questi violenti disadattati".

