Il trasloco degli operatori del mercato di San Benedetto, a Cagliari, si avvicina. Il Comune ha aggiudicato l’appalto per la realizzazione della struttura provvisoria in piazza Nazzari – al parco della Musica – che ospiterà le storiche attività, in attesa dei lavori che trasformeranno uno dei luoghi simbolo della città.

L’atto che affida l’intervento è sottoscritto dal dirigente del Servizio opere strategiche, mobilità e infrastrutture viarie, Daniele Olla. Una sola la società partecipante alla gara: "Rtc Consorzio di cooperative di produzione e lavoro” come mandataria e Profilsider in qualità di mandante. Sul campo andrà la consorziata Metal Sulcis, azienda sarda.

Fra progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, il mercato provvisorio dovrebbe costare 5.673.409,50 euro.

Il prossimo passaggio è il via libera in conferenza di servizi, che si esprimerà sul piano definitivo. Dovrebbe essere convocata entro un mese. Poi sarà aperto il cantiere: prima dell’estate.

(Unioneonline/E.Fr.)

