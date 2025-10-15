Cagliari, incubo Asse mediano: traffico e lunghe code per l’ennesimo incidenteUn’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata all’altezza dello svincolo di ingresso da viale Marconi
Asse mediano bloccato a Cagliari per l’ennesimo incidente avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati della città. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata all’altezza dello svincolo di ingresso sull’Asse da viale Marconi, in direzione 131 dir. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.
Il veicolo, rimasto di traverso sulla carreggiata, occupa una corsia e sarà rimosso con una gru per consentire il ripristino del regolare flusso del traffico.
Le segnalazioni di lunghe code e rallentamenti arrivano anche dai lettori di Unionesarda.it, che parlano di disagi e attese già a partire dall’uscita da via Cagna. Sul posto la polizia locale.
(Unioneonline/v.f.)