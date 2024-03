È l’unico della sua cucciolata a non aver ancora trovato una casa ma la speranza non lo abbandona. Willy ha 11 mesi èd un cagnolino di taglia media, color nocciola. È uno degli ospiti del canile municipale di Cagliari, pronto a salutare il suo box per abbracciare il tanto sognato “per sempre felici e contenti”.

Il piccolino è arrivato nella struttura a giugno 2023 in condizioni di denutrizione. Era stato trovato, con i suoi fratellini, nei pressi del faro di Calamosca. Del gruppo però è l’unico a vivere ancora in un box. Al suo arrivo Willy era diffidente con gli operatori e mangiava voracemente. Oggi invece cerca sempre l’interazione con gli operatori, apprezza le carezze e cerca di fare amicizia anche con le persone estranee senza essere invadente.

Come specificato dal Comune, «Willy non ha esperienza della vita in contesto urbano, con gli altri cani è socievole e apprezza giocare al riporto degli oggetti. Per lui si cerca una famiglia di persone adulte, moderatamente dinamiche che lo accompagnino gradualmente a fare nuove esperienze, residenti in appartamento o casa con giardino. Willy si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip».

L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione sul tema delle adozioni del canile di via Po, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune. Gli orari di ricevimento sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, tramite email canile@comune.cagliari.it o telefono ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

(Unioneonline/v.f.)

