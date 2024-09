Un pranzo che sa di speranza e solidarietà: domenica 13 ottobre, il Ristorante New 554 diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che unisce gusto e impegno sociale. In occasione del “Pranzo di Beneficenza Insieme per Chaaria", si raccoglieranno fondi per sostenere la Missione Cottolengo Chaaria in Kenya, impegnata da anni a migliorare la vita di tanti bambini e famiglie in difficoltà.

L'evento, che avrà inizio alle 12.30, promette di essere non solo una giornata all'insegna della buona cucina, ma anche di regalare momenti di intrattenimento e musica dal vivo con le performance di Kristian Zeta, in un emozionante tributo a Renato Zero, e il gruppo VMan Music Live.

Ma il vero protagonista sarà lo spirito di solidarietà, con i fondi raccolti destinati alla ristrutturazione della cucina e degli alloggi per volontari e fratelli della missione, e al completamento della seconda classe della scuola. Un’occasione unica per fare la differenza, unendo convivialità e generosità in un abbraccio che attraversa continenti. «Grazie alla precedente raccolta fondi siamo riusciti a portare a termine i lavori degli alloggi per i disabili “Buoni figli”», afferma la promotrice dell'iniziativa Dolores Putzu.

La presenza cottolenghina a Chaaria inizia nel 1984; inizialmente Fratelli cottolenghini si prendono cura delle persone disabili a livello fisico e psichico; in seguito la nuova realtà cresce come un fungo e si espande nel servizio di dispensario e nel clinic per i bisogni sanitari sul territorio; poi pian piano a letto si aggiunge letto, fino ad arrivare alla realtà di un ospedale vero e proprio con tutti i riconoscimenti legali.

Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 3497140423 (Dolores Putzu) o al 3299766826 (Mariano Pinna).

