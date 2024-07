Trovato a bordo di una Panda rubata poco prima a Villasor, nei pressi della comunità per stranieri “Alisei”.

I carabinieri hanno fermato un 29enne residente a Uta, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, mentre sostava a bordo dell’auto a Cagliari, in via Santa Gilla angolo via Tevere.

Stavano cercando quella macchina perché poco prima era stata fatta una denuncia alla compagnia dei carabinieri di Sanluri. Il 29enne, alla vista dei militari, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato. Portato in caserma, è emerso anche che su di lui pendeva l’obbligo di dimora a Uta, misura emessa dal tribunale di Cagliari lo scorso 11 giugno.

Notificata quella pendenza, i carabinieri lo hanno anche denunciato per ricettazione, poi hanno restituito la vettura al legittimo proprietario.

