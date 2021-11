Ancora un investimento di pedone a Cagliari. Verso le 19, un 23enne è stato travolto mentre attraversava la strada in via Monsignor Piovella: è stato accompagnato al pronto soccorso del Brotzu con assegnato un codice rosso.

La conducente dell’auto in un primo momento non si è fermata: si è ripresentata sul luogo dell’incidente poco dopo e per questo è stata comunque denunciata per omissione di soccorso. La sua patente è stata ritirata.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Il personale del 118 si è occupato del ferito, terminato a una decina di metri dal punto dell’impatto. Ancora da capire se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali.

Il paziente è stato visitato e le sue condizioni non sono preoccupanti. Verrà trattenuto per 10 giorni salvo complicazioni in osservazione.



