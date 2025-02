Si rompe una condotta, cede il marciapiede e si moltiplicano i disagi per deviazioni e chiusure di strade. Succede a Stampace, a Cagliari: il guasto si è registrato nel Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla stazione dei carabinieri.

Gli operai di Abbanoa hanno rimosso i lastroni del passaggio pedonale all’angolo con via Pola, per verificare l’entità del danno e poterlo quindi riparare.

Gli operai al lavoro nel Corso (Foto: Marco Scano)

«Si è verificata una rottura di una condotta di 200 millimetri», spiegano da Abbanoa, «i lavori di riparazione saranno completati in serata».

Non sono mancati i disagi alla circolazione dei veicoli nel quartiere storico-. Dalle 15 fino alle 17.30 circa, è stato infatti bloccato il traffico nell’ultimo tratto del Corso, da via Tigellio verso viale Trento: gli automobilisti che dalla prima volevano immettersi nel Corso sono stati invitati dalla polizia locale a fare il giro verso Piazza Yenne e Buoncammino, congestionando però in questo modo la via che costeggia il complesso di età romana, così come quelle provenienti da via Pola non hanno potuto proseguire verso viale Merello e viale Trento.

Ma verso le 17,30 le auto della polizia Locale hanno lasciato via Tigellio e l’incrocio con il Corso: «È stata riaperta la circolazione per chi arriva dal Corso mentre resta inibita la svolta per chi arriva dalla salita di via Pola».

Come mai? «Il cantiere è a ridosso dell’incrocio e quindi la svolta è difficoltosa soprattutto per i mezzi più grossi».

