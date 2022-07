Intervento d’emergenza per soccorrere un bambino di 6 anni che si è sentito improvvisamente male mentre era in viaggio con la famiglia sulla Costa Toscana, diretta a Ibiza e in transito al largo di Cagliari.

Dopo l’allarme lanciato dal comandante alla Capitaneria di Porto, la nave è stata raggiunta da una motovedetta della Guardia Costiera a circa 8 miglia a sud dal capoluogo sardo.

Il bambino è stato così recuperato e trasportato al porto dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito d’urgenza all'ospedale Brotzu.

Da quanto si apprende, il piccolo avrebbe accusato i sintomi di un’appendicite.

