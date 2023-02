Bello, ma con pochi servizi. Il parco di Molentargius punta al rilancio, con l’affidamento per nove anni delle attività di accoglienza, di gestione e di organizzazione di iniziative all’interno dell’area umida. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi.

L’ente va sul mercato e attende proposte per una concessione che vale circa un milione e settecentomila euro per tutto il periodo. Possono aderire al bando società o associazioni che abbiano esperienza nel settore.

Le attività da gestire sono:

Informazione ed accoglienza turistica agli utenti del Parco mediante attività di frontoffice e back-office

Noleggio biciclette

Visite guidate generali e tematiche di tipo naturalistico o storico culturale a piedi, in bicicletta, minibus elettrico e battello o altri mezzi compatibili con l’ambiente del Parco

Attività di bird-watching e di fotografia naturalistica con l’utilizzo dei capanni di avvistamento

Osservazione della colonia nidificante di fenicottero dal Belvedere di Monte Urpinu

Allestimento e gestione, anche in subconcessione, del punto bar già presente all'interno di palazzo Sali Scelti e del chiosco bar presente nell’area verde n. 7 di Quartu

Organizzazione di attività ed eventi finalizzati alla fruizione sostenibile del Parco

Organizzazione di eventi educativi, culturali, artistici

Organizzazione di servizi finalizzati al benessere personale

Gestione della sala conferenze

Inoltre dovrà essere allestito un sistema di monitoraggio degli ingressi, potranno essere venduti gadget e dovrà nascere anche una sorta di ufficio reclami.

Chi dovesse vincere avrà anche il compito di reperire, in collaborazione con l’ente, finanziamenti di ogni tipo per migliorare la fruibilità dell’oasi e organizzare eventi, anche con le scuole, per portare più gente possibile a godere delle bellezze del parco.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata