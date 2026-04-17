Bagni vietati per il rischio frane tra Sant’Elia e Marina Piccola: tre milioni per i lavoriLa decisione della Giunta comunale. Altri 300mila euro per i danneggiamenti al Bastione
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Tre milioni di euro per rendere fruibile il litorale tra la torre de su Su Perdusemini, sul colle di Sant’Elia, e Marina Piccola. Dalla giunta Zedda arriva il via libera a un progetto di «fattibilità tecnica ed economica» per una serie di lavori di messa in sicurezza dell’area.
I fondi arrivano dalla Regione. Il progetto, presentato dall’assessore Yuri Marcialis, punta a realizzare «interventi di mitigazione da frana lungo tutto il versante che va da Sant’Elia a Marina Piccola» in modo da permettere l’accesso nella zona a bagnanti e visitatori. Da tempo questo tratto di litorale è disseminato di cartelli di divieto di accesso e balneazione per il rischio di caduta massi dal costone roccioso.
Spostando l’attenzione sul centro città, con un’altra delibera è stato approvato un debito fuori bilancio da 300 mila euro per lavori sulla scalinata del Bastione Saint Remy e all’interno della galleria dello Sperone. I tecnici comunali hanno evidenziato sulla scalinata numerosi gradini danneggiati o vandalizzati, mentre nella galleria distacchi di di intonaco dalle pareti dovute a infiltrazioni. Su quest’ultimo atto dovrà esprimersi il Consiglio comunale.
(Unioneonline/ A.D)