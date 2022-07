Per cause ancora non precisate, un’auto si è ribaltata sul ponte della Scafa a Cagliari.

Nulla di grave per fortuna, ma si registrano lunghe code in uscita da Cagliari, con il traffico bloccato sino ad Elmas.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per effettuare i rilievi del caso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.

